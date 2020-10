Le transport maritime, levier de développement et d’intégration régionale et internationale en Afrique (DEPF)

mercredi, 7 octobre, 2020 à 11:57

Rabat – Le développement du transport maritime appuierait le processus de transformation et de restructuration de l’économie africaine pour une meilleure insertion dans les chaînes de valeur mondiales, souligne la direction des études et prévisions financières (DEPF), relevant du ministère de l’Économie, des finances et de la Réforme de l’administration.