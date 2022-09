Transport routier : Soutien exceptionnel supplémentaire pour les professionnels du secteur (ministère)

dimanche, 25 septembre, 2022 à 14:52

Rabat – Le ministère du Transport et de la Logistique a annoncé, dimanche, le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mercredi 28 septembre 2022, via la plateforme “mouakaba.transport.gov.ma”.

“Suite à la décision du gouvernement, le ministère du Transport et de la Logistique annonce le lancement de l’opération d’inscription pour l’obtention du soutien exceptionnel supplémentaire destiné aux professionnels du transport routier et ce, à partir du mercredi 28 septembre 2022, via la plateforme (mouakaba.transport.gov.ma)”, indique le ministère dans un communiqué.

Et le département ministériel d’ajouter : “Compte tenu des niveaux actuels des prix des carburants, cette opération de subvention sera accordée selon les conditions et les modalités adoptées lors du soutien attribué, le 23 août 2022”.

En outre, le ministère informe, qu’après la reprise des activités de transport scolaire, l’opération d’inscription sera également ouverte aux professionnels du transport scolaire pour compte d’autrui.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la décision prise par le gouvernement pour soutenir les professionnels du transport routier, dans le but de préserver le pouvoir d’achat des citoyens, compte tenu de la conjoncture actuelle marquée par la hausse des prix des carburants, rappelle le communiqué.