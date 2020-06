Transport touristique: Trois questions au président de la FNTT

mercredi, 10 juin, 2020 à 12:15

Casablanca – Le président de la Fédération nationale du transport touristique (FNTT), Othman Cherif Alami, a accordé à la MAP un entretien sur la situation actuelle du secteur du transport touristique et les mesures urgentes à prendre.

1- Comment vous évaluez l’impact de la crise sanitaire sur votre activité ?

L’impact de la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus (covid-19) sera toujours négatif vu que le tourisme national ne concerne entièrement pas notre activité et que le planning des ouvertures des frontières sera certainement restreint et progressif à l’international.

Nous travaillons à 90% avec les touristes étrangers, puisque le tourisme national n’a pas vocation à utiliser nos autocars sauf lors de déplacements pour des congrès ou voyages de personnes d’associations ou d’entreprises et ceci est très faible pour notre chiffre d’affaires.

Il faut également noter que les 1.450 entreprises touristiques de transporteurs terrestres sont à 90% des très petites entreprise (TPE) et souffriront de graves difficultés financières. On parle de plus de 12.000 familles en réelles difficultés.

2- Que propose la FNTT pour reprendre l’activité durant le post-coronavirus ?

D’abord sans visibilité d’ouverture des frontières, tout plan serait voué à l’échec. Cependant, notre fédération a présenté un mémorandum post-covid-19 avec des demandes et mesures de sécurité et de protection et certaines pour une nouvelle relance du secteur et ce, en vue de se préparer pour l’année prochaine dès octobre 2020.

Membre fondateur de la Confédération nationale du tourisme (CNT) et membre exclusif de la Fédération Transport et Logistique de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la FNTT entreprendra bien entendu une série de rencontres pour créer une nouvelle synergie commerciale, financière, économique sans oublier la mise en place d’un nouveau partenariat avec les représentants des différentes chambres de commerce, d’industrie et de service des principales régions touristiques du Royaume.

En début de ce mois, nous espérons recevoir d’urgence des réponses à toutes les propositions de mesures indispensables pour établir un plan de reconstruction du tourisme marocain. Les associations régionales du transport touristique se mobilisent déjà pour répondre aux doléances de leurs membres.

3- Concrètement, quelles sont les mesures nécessaires pour amorcer cette reprise ?

Nos recommandations pour la reprise sont dûment présentées dans notre mémorandum, également par la CNT qui a inclus les mesures proposées par la CGEM.

Il s’agit de:

– Redéfinir la compétitivité des entreprises touristiques par une fiscalité nationale et régionale adaptée aux tendances des activités touristiques.

– Appliquer des tarifs de gasoil industriel aux transporteurs touristiques.

– Trouver des solutions aux impôts sur le revenu des salariés et défiscalisation au maximum des primes spéciales annuelles.

– Faciliter nos investissements et trouver des solutions aux véhicules électriques pour assurer d’ici 2030 au moins 30% du parc en véhicules électriques.

– Repenser le cadre réglementaire de notre activité pour répondre aux mutations socio-économiques, technologiques en cours et pour répondre aussi aux impératifs d’une mutation vers la mobilité multimodale et écoresponsable

– Favoriser la transformation digitale de notre profession pour permettre une amélioration de la productivité, de la rentabilité et de l’expérience client, et ce grâce à des incitations d’investissement dans ce domaine et à l’adaptation du cadre réglementaire.

– Investir dans la formation et qualification des ressources humaines et leur professionnalisation continue avec des subventions pour renforcer l’attractivité et gage pour une meilleure qualité de service et la compétitivité de nos entreprises.

Nous avons aussi organisé des rencontres et forums pour faire partager l’incontournable rôle de ce segment du Tourisme qui, grâce aux entreprises et chauffeurs expérimentés, a un taux de sinistre très faible et une exceptionnelle qualité reconnue au niveau national et international.