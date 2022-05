Transport/logistique: Nécessité d’asseoir une souveraineté nationale (M. Abdeljalil)

samedi, 28 mai, 2022 à 14:25

Casablanca – Le ministre du Transport et de la logistique, Mohamed Abdeljalil, a souligné, vendredi à Casablanca, l’importance d’asseoir une souveraineté nationale à même de répondre aux enjeux et défis du transport et de la logistique.