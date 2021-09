Travail hybride: Microsoft et LinkedIn dévoilent les dernières tendances

lundi, 13 septembre, 2021 à 13:44

Casablanca – Microsoft et LinkedIn viennent de dévoiler de nouvelles solutions et fonctionnalités pour accompagner les entreprises dans l’adoption du travail hybride.

Il s’agit des dernières tendances en matière de travail hybride et des innovations pour accompagner les entreprises dans cette transition et répondre aux nouveaux enjeux liés à la généralisation du travail à distance, indique un communiqué de Microsoft.

Ainsi, de nouvelles fonctionnalités ont été introduites au sein des Teams Rooms avec l’intégration de caméras intelligentes infusées à l’IA pour faciliter le suivi, et la reconnaissance des interlocuteurs lors d’une réunion.

Il s’agit, également, de l’intégration de Cameo dans Microsoft Teams, pour une meilleure expérience utilisateur. Cette nouvelle fonctionnalité permet au présentateur d’un PowerPoint d’insérer le flux de sa caméra Teams à l’endroit le plus pertinent en fonction de la mise en page de ses diapositives.

En outre, Microsoft met en relief l’arrivée du Speaker Coach dans Teams, un formateur virtuel qui utilise l’IA pour partager avec les collaborateurs des conseils et bonnes pratiques personnalisés afin de les accompagner dans leur quotidien du travail à distance (organisation du temps de travail, respect des prises de parole durant les réunions ou encore conseils sur la manière de s’adresser à son audience).

Il est également question de la nouvelle fonction RSVP d’Outlook pour permettre aux collaborateurs de préciser leur présence physique ou à distance lors d’une réunion ou encore pour indiquer les plages horaires durant lesquelles ils sont disponibles.

Par ailleurs, un nouveau filtre de recherche LinkedIn est désormais disponible pour permettre aux personnes en recherche d’emploi de découvrir les offres qui correspondent à la manière dont elles souhaitent travailler (à distance, hybride ou sur site).

LinkedIn annonce également la mise à disposition de plus de 40 cours en ligne pour renforcer les compétences des collaborateurs souhaitant acquérir de nouvelles expertises sur la manière de manager ses équipes (offre disponible gratuitement jusqu’au 9 novembre 2021 prochain).

La généralisation du travail à distance opérée au cours des 18 derniers mois représente l’un des changements les plus importants dans la culture du travail depuis la révolution industrielle. Afin de mieux comprendre l’impact de ce bouleversement sur ses clients et ses collaborateurs, Microsoft a mené une étude auprès de l’ensemble de ses collaborateurs.

Les résultats du rapport Work Trend Index soulignent ainsi que le sentiment d’appartenance est un facteur clé de réussite des collaborateurs dans un contexte hybride. Ainsi, 90% des collaborateurs Microsoft ont déclaré se sentir intégrés à l’entreprise à l’heure où 25.000 nouveaux collaborateurs ont rejoint les équipes Microsoft et où plus de 160.000 employés travaillent à distance.

Les périodes de confinement ont incité les organisations à implémenter le travail hybride, alliant présentiel et distanciel. Si l’équilibre entre ces deux formes de travail peut être complexe, le Work Trend Index montre que 58% des employés qui prévoient de passer le plus et le moins de temps au bureau le font pour la même raison: être plus concentré sur leur travail. C’est cette complexité que Satya Nadella, CEO de Microsoft appelle le “ Hybrid Work Paradox ”.

Si le travail à distance s’est généralisé, la quête de sens devient un critère majeur pour attirer et retenir les talents. Alors que les organisations repensent leur culture d’entreprise, leurs valeurs et leurs modèles, les employés, eux, questionnent non seulement comment et où ils souhaitent travailler mais surtout pourquoi ils travaillent.

Ce changement de paradigme, que LinkedIn nomme le “Great Reshuffle ”, permet d’établir de nouvelles relations fondées sur des valeurs communes au service de l’épanouissement collectif.