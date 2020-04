Trois questions à Mme Emma Navarro, Vice-Présidente de la BEI en charge du Maghreb

vendredi, 10 avril, 2020 à 9:41

Bruxelles – Le Groupe Banque européenne d’investissement (BEI) a annoncé, mercredi, une série de mesures pour soutenir le Maroc afin de faire face aux effets de la pandémie du nouveau coronavirus.

En trois questions à la MAP, Mme Emma Navarro, Vice-Présidente de la BEI en charge du Maghreb explique ces mesures pour répondre à l’urgence née de la crise de la pandémie et fait le point sur l’ensemble de ses activités dans le Royaume.

Le monde subit de plein fouet les conséquences du Coronavirus. Est-ce que la BEI a mis en place des mesures urgentes pour les pays hors de l’Union européenne ?

Face à l’urgence et à la gravité de la situation, la BEI a décidé de mobiliser ses moyens, son expertise et ses compétences. Une enveloppe de 5,2 milliards d’euros sera ainsi déployée par la BEI au cours des semaines et mois à venir pour renforcer les investissements urgents dans le domaine de la santé tout en accélérant le soutien au secteur privé, aux entreprises et porteurs de projets. La BEI ciblera plus particulièrement son action pour soutenir les entreprises en proie à de graves problèmes de trésorerie et de liquidités, et dans des secteurs d’activité parmi les plus menacés. Ce financement de la BEI intervient dans le cadre du dispositif “Team Europe” mis en place par la Commission européenne. Ce dispositif coordonne au niveau européen l’aide apportée aux pays partenaires de l’Union européenne pour atténuer les effets socio-économiques de la pandémie.

Les défis sont là mais la bataille sera gagnée si nous faisons front tous ensemble. C’est pourquoi, nous travaillons en étroite collaboration avec la Commission européenne et nos partenaires au niveau national et international, que ce soient les Autorités nationales, les institutions européennes de financement du développement ou d’autres institutions financières multilatérales, afin de renforcer les financements indispensables à la résistance d’un tel choc pandémique.

Quelles sont les mesures qui seront mises en place pour le Maroc ?

La Banque de l’Union européenne déploie ses efforts pour pouvoir aider concrètement les Marocains à lutter quotidiennement contre le Covid-19 tant sur le plan économique que sanitaire.

Les entreprises sont au cœur de notre mobilisation car nous savons que beaucoup sont aujourd’hui confrontées à un manque de liquidités. Nous mobilisons en ce moment les lignes de crédit existantes dont l’encours s’élève à ce jour à 440 millions d’euros pour apporter les fonds de roulement nécessaires aux entreprises. Nous accélérerons également à titre exceptionnel le déboursement de contrats de financements déjà signés pour soutenir les chefs d’entreprise et porteurs de projets. Je tiens également à souligner que depuis le début de la crise, nous avons contacté directement nos clients, des chefs d’entreprise comme des porteurs de projets. Nous sommes à leur écoute afin de les soutenir dans cette période très difficile. Nous assouplissons nos procédures. Nous essayons d’adapter au mieux nos outils et moyens de financement.

En ligne avec les priorités du gouvernement, nous sommes également prêts à soutenir le système de santé via notamment l’acquisition de matériel médical et le renforcement des infrastructures sanitaires. N’oublions pas d’ailleurs que dans ce domaine, la BEI a été très présente. Nous avons financé la construction et la modernisation de 16 hôpitaux dans l’ensemble du Royaume. Des équipements à la pointe de la technologie ont pu être installés pour améliorer la qualité des soins et interventions. Des infrastructures adaptées ont été développées permettant ainsi au personnel de travailler dans de meilleures conditions.

Même si nous n’avons pas d’allocation par pays de par notre Mandat dans cette région, le partenariat qui nous lie au Maroc est très fort, c’est pourquoi ce pays aura toute notre attention pendant la durée de cette pandémie afin de lui apporter tout l’appui nécessaire.

Pouvez-vous nous rappeler en quelques mots en quoi consiste l’activité de la BEI au Maroc ?

En quelques chiffres clefs, je pourrais vous répondre que c’est 123 projets financés pour un montant d’investissements de plus de 7,8 milliards d’euros. Mais je pense que l’action de la BEI au Maroc, c’est avant tout un partenariat de grande qualité noué depuis maintenant 40 ans entre la Banque de l’Union européenne et un pays extraordinaire de par son histoire, sa beauté et ses atouts économiques.

La BEI apporte ses financements et son expertise pour aider les entreprises et les porteurs de projets, et soutenir des projets d’investissement solides et durables. En 2019, ce sont plus de 300 millions d’euros d’investissements qui ont été consacrés à la mise en œuvre de projets dans des secteurs clefs de l’économie marocaine. Nous avons ainsi financé l’autoroute Casablanca-Berrachid, le projet Noor Atlas, le développement des entreprises à travers le projet FINEA, ainsi que d’autres projets dans le secteur de l’agriculture ou encore la modernisation et la réhabilitation des réseaux et infrastructures existants pour la production et la distribution d’eau potable à travers le Maroc. Tous ces projets ont un réel impact sur la vie quotidienne des citoyens comme sur le dynamisme économique du Royaume.