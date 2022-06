TVA : La DGI rassure sur les conditions de recouvrement

dimanche, 19 juin, 2022 à 16:12

Les participants à la rencontre régionale sur “le développement des zones rurales et montagneuses, un levier de la régionalisation avancée et de la justice territoriale” qui s’est tenue, samedi à Béni Mellal, à l’initiative de la Chambre des conseillers ont formulé une série de recommandations à caractère stratégique dont voici les plus saillantes: