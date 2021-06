UEFA EURO-2020: vivo lance la campagne “Aux beaux moments”

mardi, 1 juin, 2021 à 15:50

Casablanca – En tant que Smartphone officiel de l’UEFA EURO 2020, vivo a annoncé, mardi, le lancement de la nouvelle campagne “Aux beaux moments”.

L’entreprise technologique mondiale de premier plan veut ainsi renforcer sa volonté d’expansion mondiale et de connexion avec les consommateurs par le biais du sport le plus aimé au monde, indique vivo dans un communiqué.

“En tant que Smartphone officiel de l’UEFA EURO 2020, Vivo veut que les fans de football du monde entier profitent de chaque beau moment pendant le tournoi. Avec la passion de fournir des expériences incroyables à ses utilisateurs, la marque canalise sa plateforme de sponsoring pour aider à enrichir les joies autour du jeu, qu’elles aient lieu sur ou en dehors du téléphone”, poursuit la même source.

“Dans sa campagne +Aux beaux moments+ qui débute aujourd’hui, vivo encourage les gens à vivre le moment présent, que ce soit en se connectant virtuellement avec leurs amis, leurs familles et les autres fans ou en accordant toute leur attention au beau jeu, même si cela implique de poser le téléphone”.

Cité dans le communiqué, Spark Ni, vice-président senior et CMO de vivo a déclaré que “les gens du monde entier attendaient ce tournoi avec impatience”. “Aujourd’hui plus que jamais, nous voulons célébrer l’esprit et la sportivité du jeu et aider les fans à tirer le meilleur parti de cette expérience. Nous nous efforçons non seulement d’aider les gens à capturer et à partager les moments magiques de la vie, mais aussi de rendre chaque moment de la vie encore plus magique”, a-t-il poursuivi.

La nouvelle campagne publicitaire sera déployée à partir d’aujourd’hui, diffusée à la télévision en Europe, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-est et en Chine, et dans le monde entier sur Facebook, Instagram et YouTube. La création montre des fans profitant, capturant et partageant de beaux moments avant, après et entre les matchs, tout en envoyant le message “donnez une pause à votre téléphone et soyez là pour les beaux moments de la vie”.

Grâce à son partenariat avec l’UEFA, vivo cherche à se connecter et à étendre sa base d’utilisateurs de plus de 400 millions de personnes dans le monde. “Alors que nous développons rapidement notre activité mondiale, il est incroyablement important pour nous de nous connecter avec les gens à travers les beaux moments de la vie qui leur tiennent le plus à cœur”, a fait savoir Spark Ni.

“vivo est incroyablement fier de s’associer à l’UEFA pour s’engager avec les fans de football à travers le monde, car nous sommes une marque profondément connectée et investie dans les passions et les intérêts similaires de nos utilisateurs”, a-t-il ajouté.

Une vision commune pour créer des expériences mémorables avec l’UEFA

vivo est le tout premier partenaire présentateur des cérémonies d’ouverture et de clôture qui auront lieu respectivement le 11 juin et le 11 juillet. La marque a collaboré avec l’UEFA pour créer une expérience mémorable pour les millions de téléspectateurs du monde entier qui suivront le tournoi.

Les spectateurs reviendront dans les stades d’Europe, mais les restrictions de capacité limiteront l’expérience des fans sur place et varieront en fonction des politiques de quarantaine des différents pays. Pour que les applaudissements et les encouragements des fans reviennent dans les stades, vivo, en collaboration avec l’UEFA, lancera la campagne #vivoSuperTime, dans le cadre de laquelle les gens du monde entier pourront canaliser leur énergie dans le jeu en partageant leurs applaudissements et leurs encouragements sur les médias sociaux pour avoir la chance d’apparaître lors des cérémonies de clôture du tournoi.

“Le football apporte de la joie à des millions de fans à travers le monde, et nous sommes ravis de nous associer à vivo pour rapprocher encore plus les fans de ce sport. Nous avons hâte de créer ensemble d’autres souvenirs inoubliables pour les gens du monde entier”, a déclaré le directeur marketing de l’UEFA, Guy-Laurent Epstein.

Pour en savoir plus sur la campagne “To Beautiful Moments” et les activations de vivo autour de l’UEFA EURO 2020, vivo propose de visiter son site “https://www.vivo.com/en/activity/euro2020”.

Entreprise technologique mondiale de premier plan, axée sur les produits, dont l’activité principale est axée sur les appareils intelligents et les services intelligents, vivo s’engage à connecter les utilisateurs du monde entier, en concevant des smartphones et des appareils compagnons passionnants et innovants, ainsi que des services qui intègrent la technologie et le design de manière unique et créative.

En suivant les valeurs fondamentales de l’entreprise, qui comprennent l’innovation, l’orientation vers le consommateur et benfen, l’entreprise a mis en œuvre une stratégie de développement durable, avec la vision de devenir une entreprise leader, durable et de classe mondiale.

Avec son siège social en Chine, soutenu par un réseau de 10 centres de R&D à Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Beijing, Hangzhou, Shanghai, Xi’an, Taipei, Tokyo et San Diego, vivo se concentre sur le développement de technologies grand public de pointe, notamment la 5G, l’intelligence artificielle, le design industriel, la photographie et d’autres technologies émergentes.

Elle a également mis en place cinq centres de production (dont un centre de fabrication autorisé par la marque), à travers la Chine, l’Asie du Sud et du Sud-Est, avec une capacité de production annuelle de près de 200 millions de smartphones. À l’heure actuelle, vivo a étendu son réseau de vente à plus de 40 pays et régions, et est apprécié par plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde.