Une délégation marocaine à Moscou pour examiner les moyens de renforcer la coopération avec les opérateurs russes

lundi, 30 avril, 2018 à 19:06

Moscou – Une délégation représentant la chambre de commerce, d’industrie et des services de la région Souss Massa (CCISSM) a eu en fin de la semaine dernière une série de rencontres avec des responsables et des opérateurs russes, axées sur le renforcement de la coopération entre ladite chambre et son homologue russe ainsi que le conseil des affaires russo-arabe.