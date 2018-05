Une jeune strat-up marocaine spécialisée dans l’aéronautique sans pilote présente en Corée du sud sa success story

mardi, 22 mai, 2018 à 16:00

-.ES: Hicham LOURAOUI.-

Busan (Corée du sud) – Franchissant les limites de l’aéronautique sans pilote à travers le développement de réseaux de drones pouvant fonctionner de manière autonome et sans interaction humaine, une jeune start-up marocaine a présenté, lundi à Busan (Corée du sud), sa success story, en marge des Assemblées annuelles 2018 du Groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

Cofondée il y a environ deux ans, par deux jeunes ingénieurs marocains, Badr Idrissi et Younes Moumen, Atlan Space s’est rapidement forgée une réputation à l’échelle continentale et mondiale, à la faveur de ses solutions novatrices pour lutter contre les crimes environnementaux, en particulier la pêche et l’exploitation minière illégales, la déforestation, le braconnage et la pollution marine.

Cette start-up a, ainsi, pour mission de développer l’intelligence artificielle pour guider et coordonner les réseaux de drones afin de permettre aux pays de surveiller de vastes zones géographiques, de détecter les menaces et intrusions, et de neutraliser les risques.

Son co-fondateur, M. Idrissi, qui s’exprimait lors d’une session inaugurale, tenue sur le thème “Allier l’innovation à l’industrie: la jeunesse africaine relève les défis du continent”, a saisi cette occasion pour partager l’expérience d’Atlan Space en matière de création et de gestion de portefeuilles de recherche et de développement ainsi que de propriété intellectuelle.

“Nous allons pouvoir utiliser des drones extrêmement intelligents qui couvrent des distances atteignant 700 km et s’adaptent aux différents contextes”, a-t-il révélé, se disant satisfait des avancées du Royaume dans ce domaine, en particulier avec la mise en place d’un arrêté ministériel qui réglemente l’utilisation de ces drones et la publication dans le bulletin officiel, en septembre 2017, d’une loi sur l’aviation civile qui spécifie clairement que les drones sont du ressort des autorités locaux.

En outre, M. Idrissi a indiqué que l’intelligence artificielle permet aussi, de créer de l’emploi, estimant que d’ici 5 à 10 ans, le salariat traditionnel va disparaître pour faire place aux emplois par taches spécifiques, d’une durée limitée dans le temps.

“L’intelligence artificielle (IA) est une révolution industrielle qui met l’Homme au centre de tous les intérêts et joue un rôle fondateur pour l’industrialisation de l’Afrique”, a-t-il souligné, précisant que cette révolution qui vient succéder aux trois autres révolutions industrielles précédentes, permet à l’ensemble des entrepreneurs du monde d’être productives et d’apporter une valeur ajoutée quelque soit le contexte de leur pays.

L’un des avantages de l’intelligence artificielle, est “qu’elle ne nécessite pas forcément d’être passé par la 1ère, 2ème et 3ème révolutions industrielles pour pouvoir intégrer la 4ème révolution qui commence à se dessiner et se préciser aujourd’hui”, a noté le jeune entrepreneur. Il est ainsi possible d’y accéder directement en utilisant les technologies ayant été développées dans les 15 dernières années, a-t-il ajouté.

Selon lui, l’IA, qui nécessite “trois ingrédients magiques à savoir, le cloud, des algorithmes et les Big data”, s’applique dans plusieurs domaines, notamment celui de la surveillance des espaces par drones.

M. Idrissi a également expliqué comment les nouvelles technologies de l’information permettent aux entrepreneurs africains de lancer facilement des strat-ups pour résoudre les défis auxquels l’Afrique fait face.

Tenues du 21 au 25 mai à Busan (Corée du sud), les Assemblées annuelles 2018 de la BAD se focalisent principalement sur l’accélération de l’industrialisation de l’Afrique, l’une des cinq priorités stratégiques de l’institution panafricaine, et constitueront une occasion pour les responsables issus des différents pays du contient pour échanger entre eux et avec les responsables sud-coréens sur cette thématique.