Urbanisme: Réunion à Larache sur la généralisation du guichet numérique unique

vendredi, 24 mai, 2019 à 10:48

Une convention de partenariat a été signée, mardi à Rabat, entre l’Université Mohammed V (UM5) de Rabat et le Secrétariat d’État au Développement durable portant sur le renforcement des échanges scientifiques et techniques dans les domaines liés à la protection de l’environnement et des ressources naturelles.