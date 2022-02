Vaccins: L’unité de Benslimane fera du Maroc un “hub de biotechnologie” (panélistes)

dimanche, 6 février, 2022 à 18:40

Montréal – L’unité industrielle de fabrication de vaccins anti-covid-19 et autres vaccins de Benslimane, est un projet d’envergure qui vise à faire du Maroc un “hub de biotechnologie incontournable” au niveau régional et international, ont affirmé des participants à une conférence initiée par l’université McGill au Canada.

Organisée sous format virtuel les 4 et 5 février sous le thème: “Panafricanisme: Impact économique et commercial”, la conférence annuelle du Club McGill Desautels African Business Initiative’’ (DABI) vise à sensibiliser la communauté estudiantine de la prestigieuse université située à Montréal, sur les opportunités d’affaires et d’investissements en Afrique.