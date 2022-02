Vaccins: l’unité de Benslimane, partie d’une large initiative pour une nouvelle ère des sciences de la santé au Maroc (Othman Benjelloun)

mardi, 1 février, 2022 à 12:46

Rabat – L’unité industrielle de fabrication de vaccins anti-covid-19 et autres vaccins, dont SM le Roi Mohammed VI a présidé, jeudi dernier à Benslimane, la cérémonie de lancement des travaux de réalisation, fait partie d’une initiative plus large visant à propulser le Maroc dans une nouvelle ère des sciences de la santé, a indiqué le président de la société “Sensyo Pharmatech”, Othman Benjelloun.

“Cette unité de fabrication de vaccins à la pointe de la technologie fait partie d’une initiative beaucoup plus large visant à propulser le Maroc dans une nouvelle ère des sciences de la santé qui comprend la mise en œuvre à terme d’un nouvel écosystème industriel ainsi qu’un pôle d’excellence et d’innovations dédié à l’industrie pharmaceutique et aux biotechnologies”, a-t-il dit dans un entretien accordé à la MAP.

Concernant le pôle d’excellence et d’innovations, a expliqué M. Benjelloun, il intégrera l’ensemble de la chaîne de valeur de l’industrie pharmaceutique, hissant ainsi notre Royaume au rang d’acteur continental et mondial.

Avec la recherche pharmaceutique, le développement clinique, la fabrication conforme aux plus grands standards internationaux ainsi que la commercialisation de produits biopharmaceutiques, le Maroc relèvera le défi de servir le continent et le monde en médicaments de grande nécessité, a-t-il souligné.

“Notre ambition de devenir un hub régional et international de fabrication et de distribution de vaccins pourrait servir à moyen et long terme de source d’inspiration pour nombre de pays africains (..) Nous avons déjà été approchés par des investisseurs continentaux en vue d’identifier des opportunités de collaboration, de transfert de technologie, et de co-investissement dans des unités de productions locales”, a fait savoir M. Benjelloun.

Sur l’impact qu’aura cette unité industrielle sur la sécurité sanitaire et la souveraineté vaccinale du Royaume et du Continent africain, le président de “Sensyo Pharmatech” a indiqué que SM le Roi Mohammed VI a rappelé, en août 2021 dans le Discours adressé à la Nation à l’occasion du 22è anniversaire de la Fête du Trône, l’importance de la souveraineté médicale.

Cette unité industrielle de fabrication de vaccins et de biothérapies constitue le point de départ pour la réalisation de la souveraineté pharmaceutique et sanitaire du Royaume, a-t-il soutenu. Cela est, selon lui, d’autant important que la crise sanitaire actuelle a montré que l’Afrique ne doit désormais compter que sur ses propres moyens, ses propres infrastructures sanitaires et ses propres ressources humaines.

Faisant le constat que la vaccination contre la Covid-19 des populations africaines repose, pour l’heure, essentiellement sur les dons et les exportations des Etats-Unis, de la Chine, et de certains pays européens, M. Benjelloun a relevé qu’avec une capacité de production massive de doses, l’unité de “Sensyo Pharmatech” contribuera à l’initiative d’accélérer l’autosuffisance de l’Afrique en matière de vaccins anti-covid et d’autres produits pharmaceutiques dont le continent a besoin.

Il a de même souligné que ce projet industriel s’inscrit dans la vision de SM le Roi pour établir dans le Royaume un “champion continental” dans le domaine de la biotechnologie dans les 5 années à venir.

En plus concret, a-t-il détaillé, ce projet consiste en la mise en place d’une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins (anti-covid et autres vaccins), disposant de trois lignes industrielles dont la capacité combinée atteindra près de 120 millions d’unités par an, soit plus de 500 millions de doses. Ces lignes seront dédiées à la production de seringues préremplies, de flacons de liquides et de flacons lyophilisés. L’investissement projeté est d’environ 230 à 250 millions de US dollars, et le lancement de la production est prévue avant la fin de l’année 2022.

S’agissant des phases d’exécution du projet, Othman Benjelloun a expliqué que la première étape clé a été concrétisée lors du dernier trimestre 2021 par le partenariat stratégique avec la société suédoise Recipharm, leader mondial de la fabrication de médicament dans le monde (CMO).

“Nous sommes en train de réaliser la construction à Benslimane, avant fin 2022, de l’usine Fill & Finish et d’en faire un site de production de vaccins et de biothérapies ayant un niveau qualitatif et des standards règlementaires reconnus mondialement”, a-t-il poursuivi, indiquant qu’à partir de 2024, “Sensyo Pharmatech” compte assurer l’autosuffisance du Maroc en vaccins et se positionner en tant que producteur clé de produits biologiques pour l’Afrique et le monde.

Quant à la réalisation du projet dans le cadre d’un partenariat public-privé (PPP), il a relevé que la crise sanitaire actuelle a montré qu’aujourd’hui plus que jamais, le développement d’infrastructures souveraines contribue à l’avenir même des pays.

“Dans le cadre du projet Sensyo Pharmatech, le partenariat public-privé (PPP) conjugue les efforts des pouvoirs publics, du consortium réunissant BANK OF AFRICA, Attijariwafa Bank et Banque Centrale Populaire, en tant qu’acteurs financiers , ainsi que du groupe Recipharm, un des leaders mondiaux de la sous-traitance pharmaceutique aussi appelés CDMO (Contract Development Manufacturing Organisations) dont le cœur de métier est la fabrication et le conditionnement, à échelle industrielle, de vaccins et produits pharmaceutiques”, a fait observer M. Benjelloun, notant que chaque partenaire apporte son domaine de compétence, ce qui permet de s’appuyer sur des expertises rarement présentes dans les projets de développement classiques.

“Les partenaires d’un PPP se retrouvent autour d’un projet commun tout en poursuivant leurs propres objectifs (..) Nous espérons que ce type de partenariat pourra effectivement servir de référence pour d’autres secteurs et pour traiter d’autres priorités stratégiques”, a-t-il encore dit.

Par rapport au choix de Benslimane pour l’implantation du projet, n’est pas fortuit, le président de “Sensyo Pharmatech” a noté qu’il s’inscrit tout d’abord dans le cadre de la volonté Royale de faire émerger dans cette province un nouvel écosystème industriel ainsi qu’un pôle d’excellence et d’innovations dédié à l’industrie pharmaceutique et aux biotechnologies.

“A mi-chemin entre les métropoles de Rabat et Casablanca, Benslimane a une situation géographique stratégique. Sensyo Pharmatech a pu acquérir un site qui se prête à un développement de nouvelles unités industrielles – Greenfield- tout en disposant d’un foncier suffisant à proximité de la plateforme aéroportuaire de Benslimane. Ce sont des atouts très importants pour ce type de projet d’envergure”, a-t-il fait savoir.

A ce propos, M. Benjelloun s’est dit persuadé que cette réalisation servira à la Province de Benslimane comme locomotive pour devenir à terme une zone économique de référence et un hub industriel régional dans lequel se grefferont plusieurs centres de vie.