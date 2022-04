Valorisation du capital humain: signature d’une convention entre “AINSI MAROC GROUP” et l’AGEF

jeudi, 21 avril, 2022 à 9:56

Casablanca – “AINSI MAROC GROUP” a signé, lundi, une convention de partenariat avec l’Association des Gestionnaires et Formateurs des Ressources Humaines (AGEF) et ce, dans le cadre de sa politique de promotion de la fonction RH et de valorisation du capital humain.

Signée en présence du ministre de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, cette convention vise à mettre à disposition de l’AGEF les ressources techniques ainsi que les moyens humains et financiers pour mener à bien leur mission de promotion et de développement du capital humain au sein des entreprises marocaines, indique un communiqué de “AINSI MAROC GROUP”.

D’une durée de 3 ans, ladite convention porte sur la mise en place d’un cadre de coopération entre “AINSI MAROC GROUP” et l’AGEF pour la mise en œuvre d’actions de coopération et d’échange pour la diffusion des bonnes pratiques, le transfert des expertises acquises et pour la promotion de la communication dans le champ des ressources humaines au Maroc, ajoute le communiqué.

Elle inscrit “AINSI MAROC GROUP” dans une démarche d’intelligence collective et place le groupe au cœur de l’innovation et de la transformation pour co-construire avec l’AGEF et ses différents partenaires les RH de demain.

En vertu de cette convention, “AINSI MAROC GROUP” devra mettre à disposition de manière ponctuelle des ressources humaines et techniques dans ses différents domaines de compétence pour alimenter les travaux de réflexion “scientifique” de l’AGEF ainsi que l’organisation de ses évènements.

“AINSI MAROC GROUP” va également appuyer l’AGEF dans ses chantiers de structuration interne et dans la mise en œuvre de sa stratégie de développement à travers un appui technique ou d’expertise, collaborer avec l’AGEF dans le cadre des actions communes organisées, et communiquer régulièrement sur l’organisation et l’avancement des activités.

Les questions liées à la gestion des ressources humaines sont parmi les aspects les plus difficiles à traiter et à mettre en œuvre pour les gestionnaires.

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine des ressources humaines, “AINSI MAROC GROUP” a acquis une expertise qui lui permet aujourd’hui d’apporter et de partager des solutions adaptées et fiables dans la gestion et l’optimisation des performances.

Aujourd’hui, avec plus de 18 500 collaborateurs “AINSI MAROC GROUP” opère dans plusieurs activités de services et accompagne les entreprises en leur offrant des solutions sur mesure adaptées à différents secteurs d’activité.

“AINSI MAROC GROUP” joue donc un rôle prépondérant dans la lutte contre l’emploi clandestin et informel et contribue activement à tirer les standards de l’emploi vers le haut sur le marché du travail marocain.

Le groupe a organisé ses activités autour de 6 filiales relayées par plus de 19 agences réparties sur tout le territoire marocain pour être au plus près de ses clients et pour répondre à leurs enjeux de recrutement, d’intérim et de main d’œuvre. Il est aussi engagé pour accompagner l’effort national en matière d’emploi à travers différentes actions, en tant qu’acteur majeur de développement et de promotion de l’emploi.

Côté certifications, “AINSI MAROC GROUP” a obtenu, en 2016 et renouvelé en 2020, la certification ISO 9001 : 2015 & 14001 : 2015 de son système de management Qualité & Environnement.