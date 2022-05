Visite de travail du CESE du Maroc en Côte d’Ivoire

mercredi, 25 mai, 2022 à 21:56

Rabat – Une délégation du Conseil Économique Social et Environnemental (CESE) du Maroc s’est rendue à Abidjan pour participer à un atelier international sur “les défis du dérèglement climatique et les réponses à apporter au bénéfice des populations africaines”, tenu, le 20 mai dernier, par l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA).

Cette délégation, conduite par Ahmed Réda Chami, Président du CESE du Maroc et de l’UCESA, était constituée de Younes Benakki, Secrétaire Général du CESE du Maroc et de l’UCESA, Moncef Ziani, membre du Conseil, ainsi que de Hachim ElAyoubi, expert senior au CESE chargé de la coopération, indique l’Union dans un communiqué.

Durant cette visite, M. Chami s’est entretenu, le 19 mai 2022, avec Eugene Aka Aouélé, Président du Conseil économique, Social, Environnemental et culturel de la République de Côte d’Ivoire.

Saluant la qualité des relations entre les deux institutions, M. Chami a souligné leur rôle dans le renforcement de la démocratie participative et la contribution au processus de développement économique, social et environnemental au profit du bien-être des concitoyen(ne)s.

Dans ce sens, il a été convenu de mettre en place un groupe de travail conjoint pour formuler des recommandations pratiques à même d’éclairer les décideurs publics nationaux. Les deux institutions se sont également accordées à traiter de concert le thème des chaines de valeur régionale dans les secteurs de l’agro-alimentaire et de l’industrie pharmaceutique.

Par ailleurs, M. Chami a mis en avant, lors de l’atelier international, la vision marocaine, impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, de codéveloppement Sud-Sud et de mobilisation collective pour des partenariats mutuellement profitables en faveur des peuples africains et dans le respect de leur unité, complémentarité et intégration.

Dans cet esprit, la présidence marocaine de l’UCESA, s’est attachée à porter la thématique de l’impact du dérèglement climatique et les réponses à apporter au bénéfice du citoyen africain.

Ce projet fédérateur a connu des avancées indéniables dévoilées par Younes Benakki. En effet, la première phase de ce projet portant sur une étude de la perception des citoyens africains face au changement climatique qui a couvert 8.200 citoyen(ne)s africain(e)s sur 16 pays et dont les résultats ont fait l’objet d’une présentation lors de la COP26.

Il s’agit aussi des actions prévues pour la seconde phase du projet qui sera axée sur les aspects de la mobilité climatique en Afrique et qui seront réalisées en partenariat avec les Nations unies, l’Union africaine ainsi que des universités africaines.

Créée en 1994 lors de l’Assemblée Générale constitutive à Abidjan (Côte d’Ivoire), l’UCESA est une organisation régionale qui rassemble 20 conseils économiques et sociaux du continent africain.

Elle représente les conseils africains auprès des institutions et organisations nationales et internationales. A ce titre, elle représente le continent dans le Conseil d’Administration de l’Association Internationale des Conseils Economiques et Sociaux et Institutions Similaires (AICESIS).

L’UCESA est actuellement présidée par le Conseil Economique Social et Environnemental du Royaume du Maroc pour la période 2021-2023.