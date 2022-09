Visite de travail de Mme Ammor aux stations balnéaires de Saidia et de Marchica

vendredi, 23 septembre, 2022 à 18:20

Nador – La ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor a effectué, vendredi, une visite de travail aux stations balnéaires de Saidia et de Marchica, dans la région de l’Oriental, dans la continuité des tournées régionales entamées avec la reprise du secteur du tourisme.