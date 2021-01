Wall Street indécise à l’ouverture

mardi, 5 janvier, 2021 à 16:33

New York- La Bourse de New York a débuté la séance de mardi indécise, attentive à la virulence des contaminations dans le monde et aux élections sénatoriales en Géorgie.

Peu après l’ouverture, l’indice Dow Jones prenait 0,11% à 30.256,86 points, le Standard & Poor’s 500, plus large, avançait de 0,1% à 3.704,21 points, alors que le Nasdaq Composite cédait 0,15% à 12.678,86 points à l’ouverture.