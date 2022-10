World Investor Week 2022: l’AMMC s’engage pour la promotion de l’éducation financière des épargnants

mardi, 4 octobre, 2022 à 10:47

Casablanca – L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé sa participation pour la sixième année consécutive à la World Investor Week (WIW), une campagne internationale initiée par l’Organisation Internationale des Commissions de Valeurs (OICV) pour la promotion de l’éducation financière du grand public.

Célébrée par l’AMMC d’octobre à décembre 2022, cette 6ème édition de la WIW mobilise plus de 100 juridictions à travers le monde autour des thématiques de la résilience des investisseurs, de la finance durable et de la prévention contre les fraudes, indique l’Autorité dans un communiqué.

L’AMMC, une autorité engagée pour l’éducation financière du grand public

Levier de développement du marché des capitaux, l’éducation financière du grand public est une priorité stratégique pour l’AMMC qui multiplie ainsi les initiatives visant à faciliter et à améliorer la compréhension des différents concepts liés au marché des capitaux.

Pour cette édition, différents contenus pédagogiques à destination du public sont prévus et incluent deux nouveaux numéros du “guide de l’investisseur” traitant les thématiques “Comprendre les offres publiques” et “S’informer avant d’investir”, en plus de capsules portant sur “l’investissement dans le marché des capitaux”, “les instruments financiers”, “la finance durable”, “les concepts de base du marché des capitaux”, “le marché des capitaux au Maroc” et “l’AMMC, régulateur du marché des capitaux”.

Il s’agit aussi d’une nouvelle série de vidéos “L’AMMC Vous Répond”, de messages de sensibilisation et d’éducation financière, ainsi que du nouveau contenu sur l’application Quiz Finance.

Le public pourra accéder à l’ensemble de ces contenus à travers les réseaux sociaux et le site web de l’Autorité.

Aussi, l’AMMC organise un webinaire avec l’Union Arabe des Régulateurs de Valeurs Mobilières (UASA) présentant les différentes actions d’éducation financière entreprises par chacun des régulateurs membres.

L’AMMC est l’autorité de régulation du marché marocain des capitaux. L’Institution a pour missions de veiller à la protection de l’épargne investie en instruments financiers et au bon fonctionnement et à la transparence du marché des capitaux au Maroc.

De son côté, l’OICV compte plus de 200 membres, principalement des régulateurs et des institutions internationales. Elle a pour mission d’élaborer des standards internationaux permettant d’assurer le bon fonctionnement, la transparence et l’intégrité des marchés financiers et la protection de l’investisseur.