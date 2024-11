World Investor Week 2024 : l’AMMC lance le 2ème concours de la bande dessinée

jeudi, 7 novembre, 2024 à 19:34

Rabat – L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a lancé, jeudi, la deuxième édition de son concours de bande dessinée à l’occasion de la World Investor Week (Semaine mondiale de l’investisseur) pour les jeunes de 12 à 24 ans résidant au Maroc.

Les participants à ce concours, répartis en deux catégories (de 12 à 17 ans et de 18 à 24 ans), devront soumettre leur bande dessinée au plus tard le 1er février 2025, fait savoir l’AMMC dans un document sur les modalités de participation.

D’après la même source, trois thématiques peuvent être abordées de manière combinée ou distincte dans la bande dessinée. Il s’agit du budget (construire une histoire mettant en avant les bonnes pratiques de l’établissement d’un budget, avec la mise en scène des personnages et des situations réalistes), de l’épargne (élaborer une histoire qui souligne l’importance de l’épargne et mettre en avant comment elle peut jouer un rôle central dans l’évolution du parcours des personnages) et l’investissement dans le marché des capitaux (élaborer un récit mettant en lumière l’investissement dans le marché des capitaux par le biais d’instruments financiers).

A cet effet, des guides de l’investisseur sont disponibles afin d’aider les participants à mieux comprendre certaines notions relatives à l’épargne, au marché des capitaux, etc, en plus d’un ensemble de ressources dans la rubrique “Education Financière” du site de l’AMMC.

Pour que la bande dessinée soit retenue dans le cadre de l’évaluation, elle doit contenir entre 6 et 16 cases, réparties sur un maximum de deux planches en version papier ou numérique, être réalisée individuellement, créée en couleur ou en noir et blanc et rédigée en français, arabe ou anglais, précise l’AMMC.

La bande dessinée doit aussi respecter un format A4 ou A3 et être soumise en fichier numérique (bande dessinée papier numérisée ou fichier réalisé à l’aide d’un programme informatique) ou en format papier, poursuit l’Autorité, ajoutant que le participant doit inscrire au bas de chaque planche, très lisiblement : son nom, son prénom et son âge.

En outre, chaque participant devra présenter une bande dessinée en s’appuyant sur un scénario comportant obligatoirement un titre (le titre devant être visible au recto de la planche), un début et une fin, et ne peut soumettre qu’une seule bande dessinée originale, tout en s’assurant de la qualité visuelle du document afin de faciliter l’évaluation du jury.

Soulignant que la participation au concours est réservée exclusivement aux résidents Marocains, l’AMMC fait également remarquer que tout projet incomplet ou soumis en retard ne pourra être considéré par les membres du jury et que le mail ou courrier de participation doit contenir l’adresse électronique ainsi que le numéro de téléphone permettant de joindre le participant ou son tuteur.

Quant aux critères d’évaluation, la bande dessinée sera jugée selon la conception originale du personnage principal, l’intégration d’une des thématiques, l’originalité et la créativité, la qualité et la cohérence de l’aventure et du dessin, ainsi que la présentation du marché des capitaux sous un angle dynamique et positif.

La période d’évaluation des projets est fixée du 1er au 28 février 2025. Pour attribuer une note à chaque projet, le jury, constitué des membres de l’équipe projet AMMC, examinera chaque proposition à l’aide d’une grille d’évaluation élaborée selon les critères définis par l’Autorité.

Deux gagnants seront désignés parmi chaque cible, sans distinction de langue.