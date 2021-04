Yassir Maroc collabore avec l’humoriste marocain Rachid Rafik

jeudi, 8 avril, 2021 à 12:42

Casablanca – Yassir Maroc a décidé de collaborer avec l’humoriste marocain Rachid Rafik afin de rendre hommage à ses livreurs et les remercier pour les efforts qu’ils fournissent au quotidien.

“Consciente des risques qu’ils encourent et des difficultés qu’ils rencontrent au quotidien, Yassir Maroc a souhaité rendre hommage à ses livreurs, et ce, en réalisant des capsules vidéos qui leur seront dédiées et qui seront diffusées sur les réseaux sociaux de la startup”, indique l’entreprise dans un communiqué.

Pour réaliser ces vidéos, Yassir Maroc a décidé de collaborer avec l’humoriste marocain Rachid Rafik, fait savoir la même source, soulignant que malgré les risques de contamination par la Covid-19 ou encore les intempéries, telles que les inondations que le Maroc a connu récemment, les livreurs continuent de transporter courses et repas.

“Livrer des repas à domicile n’est pas un métier facile. Les livreurs sont sous pression constante, et on est tout à fait conscients de cela”, a relevé le directeur général de Yassir au Maroc, Rachid Moulay El Rhazi, cité dans le communiqué.

Pourtant, ces livreurs sont en première ligne depuis le début de la pandémie, a-t-il fait observer, expliquant que “c’est la raison pour laquelle on a souhaité les remercier et leur rendre hommage à travers des capsules vidéos en collaboration avec l’humoriste Rachid Rafik qu’on diffusera prochainement”.

Ces capsules vidéos seront publiées à partir du 7 avril sur les différentes pages de la startup.

Actuellement, plus de 642 livreurs travaillent avec Yassir Maroc et sont répartis sur 5 villes à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et Marrakech. Et comme Yassir Maroc se veut une startup qui promeut l’entreprenariat, tous les livreurs exerçant leur activité avec la Yassir Maroc possèdent un statut d’auto-entrepreneur.

Fondée en 2017, Yassir Inc est une start-up américaine spécialisée dans le domaine des solutions mobiles innovantes. L’objectif de Yassir est de simplifier la vie des citoyens, d’où d’ailleurs le nom arabe Yassir. Elle a également comme but d’optimiser les interactions de ces derniers avec les nouvelles technologies mobiles. Yassir opère actuellement dans 3 continents, à savoir l’Afrique, l’Europe, et l’Amérique du Nord et est présente dans 30 villes à travers le monde. Elle compte plus de 1.500.000 utilisateurs et possède plus de 10.000 partenaires.

Au niveau du Maroc, Yassir est présente dans 5 villes , à savoir Casablanca, Rabat, Tanger, Agadir et Marrakech. Les différentes filiales de Yassir travaillent indépendamment les unes des autres et conformément aux lois et aux réglementations en vigueur dans les pays où elles sont présentes. Toutefois, elles collaborent parfois entre elles. Les équipes travaillant dans chaque filiale sont 100% locales et multidisciplinaires.

En avril 2019, Yassir a occupé la 3ème place dans la liste des 100 startups les plus prometteuses du monde arabe au Forum Économique Mondial.