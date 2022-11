YNNA Holding prend part à la 18ème édition du SIB

mercredi, 16 novembre, 2022 à 15:12

Casablanca – YNNA Holding, à travers ses filiales Super Cerame, Dimatit et Fibrociment, annonce sa participation à la 18ème édition du Salon international du bâtiment (SIB) avec l’un des plus grands pavillons du salon.

“C’est au Parc des expositions Mohammed VI à El Jadida, que Ynna Holding a réservé le plus grand espace d’exposition pour ses 3 filiales, Super Cerame, Dimatit et Fibrociment, qui sont des acteurs majeurs dans l’écosystème du bâtiment au Maroc”, indique Ynna Holding dans un communiqué, ajoutant qu’il s’agit d’une participation exceptionnelle durant laquelle les 3 filiales vont annoncer des innovations pour accompagner le secteur du bâtiment.

Le Groupe Chaabi a misé sur la digitalisation à travers des stands avant-gardistes, basés sur des technologies d’expositions avancées et aux designs répondant aux normes internationales.

Super Cerame, leader au Maroc de la céramique avec une capacité de production dépassant les 120.000 m2 par jour, va exposer en avant-première sa nouvelle collection premium et des nouveaux formats sur le marché. Une gamme dont le design a été confié aux plus grands noms du domaine pour offrir au marché marocain une haute qualité qui accompagne les évolutions du secteur.

Dimatit, Forte d’une expérience de plus de 80 ans dans la production de systèmes de canalisations pour les réseaux d’eau potable, d’eaux brutes, d’eaux d’assainissement et d’irrigation va dévoiler sa gamme de canalisation en PRV. Des solutions novatrices qui vont accompagner le secteur et répondre aux attentes grandissantes des donneurs d’ordre publics et privés sur la qualité et la pérennité des réseaux de transport d’effluents.

Fibrociment, filiale du groupe Ynna Holding spécialisée dans la fabrication des matériaux de construction dévoilera une nouvelle marque orientée vers l’isolation et l’aménagement de façades.

Il s’agit d’une innovation dans le marché réalisée à base de matériaux naturels et qui marquent l’engagement du groupe dans la démarche d’efficacité énergétique lancée par le Royaume, précise Ynna Holding qui donne rendez-vous à partir du 23 novembre au pavillon Chaâbi – Hall B stand b1 et b2.