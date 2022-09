ZLECAf : Éliminer les barrières non-tarifaires pour accroître le commerce transfrontalier

samedi, 10 septembre, 2022 à 14:00

Rabat – L’élimination progressive des barrières non-tarifaires est un défi que les gouvernements africains doivent relever pour stimuler l’impact de la la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) sur le développement, selon un Policy paper du Policy Center for the New South (PCNS).