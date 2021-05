Aides humanitaires: une nouvelle illustration de l’engagement du Maroc en faveur de la cause palestinienne (Associations)

mardi, 18 mai, 2021 à 10:30

Nouakchott – L’aide humanitaire, acheminée par le Maroc au peuple palestinien sur très hautes instructions royales, “est une nouvelle illustration de l’engagement historique du Maroc envers la cause palestinienne”, ont souligné l’Association mauritano-marocaine pour la défense de l’unité maghrébine et la Fondation Mohammed VI pour la Paix en Gambie.

“L’initiative royale est une preuve tangible de l’engagement historique du Maroc envers la cause palestinienne et de sa solidarité permanente avec les causes de la Oumma”, ont indiqué les présidents de l’Association mauritano-marocaine pour la défense de l’unité maghrébine et la Fondation Mohammed VI pour la Paix en Gambie respectivement MM. Chekhani Ould Cheikh et Fanso Mohamed Jami, dans un communiqué conjoint publié à l’issue d’une réunion tenue lundi soir par visioconférence.

A cet égard, ils se sont félicités de la décision de SM le Roi, Président du Comité Al-Qods, d’envoyer ces aides humanitaires d’urgence avec l’objectif de “panser les blessures” de la population palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza et “atténuer les effets d’un conflit inégal”.

Le communiqué a rappelé que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a constamment placé la cause palestinienne au fronton de Ses préoccupations, mettant l’accent sur les efforts que le Souverain ne cesse de consentir depuis le déclenchement de cette crise afin d’aboutir à un arrêt de cette agression contre le peuple palestinien et de couper court aux tentatives israéliennes d’altérer le statut juridique de la ville sainte d’AlQods.

Pour rappel, cette aide humanitaire de 40 tonnes, acheminée par des avions des Forces Armées Royales, comprend des produits alimentaires de première nécessité, des médicaments de soins d’urgence et des couvertures.