Algérie: Lourde peine d’emprisonnement pour une militante du Hirak

mardi, 4 mai, 2021 à 18:00

Des experts nationaux et internationaux ont scruté, lors de la 10ème édition des Dialogues stratégiques, organisée mardi à Rabat par le Policy Center for the New South (PCNS) et HEC Center for Geopolitics, les efforts déployés pour faire face aux défis sécuritaires et menaces persistantes du terrorisme dans le continent africain, notamment au Sahel, à travers une mise en perspective des actions menées par les différentes parties prenantes.