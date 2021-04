Amnesty International dénonce les atteintes aux droits humains et aux libertés d’expression en Algérie

vendredi, 9 avril, 2021 à 9:03

Alger- L’ONG de défense des droits humains, Amnesty International, a dressé un tableau noir de la situation des droits humains en Algérie, dénonçant les violations commises durant l’année 2020 par l’Etat algérien.

“Cette année encore, les autorités ont arrêté et poursuivi en justice des manifestant·e·s pacifiques, des journalistes, des militant·e·s et des citoyen·ne·s qui n’avaient fait qu’exercer pacifiquement leurs droits à la liberté d’expression et de réunion pacifique, dans le cadre du mouvement de protestation de grande ampleur connu sous le nom de Hirak”, a affirmé Amnesty International dans son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde en 2020/21.