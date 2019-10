Changements climatiques : La WWF veut renforcer le dialogue en Tunisie et au Maroc

vendredi, 11 octobre, 2019 à 17:29

Tunis- Le bureau Afrique du Nord de l’Organisation Mondiale pour la Nature (WWF) s’est lancé, depuis le mois de février 2019, dans la réalisation du projet “Mobilisation de la société civile pour renforcer le dialogue autour de l’adaptation aux changements climatiques en Tunisie et au Maroc”.

Selon ses initiateurs, ce projet a pour principal objectif de rassembler les compétences et les capacités afin de lancer un dialogue constructif avec les autorités publiques en Tunisie et au Maroc, avec pour point d’orgue d’encourager la mise en œuvre des politiques et des mesures à même de garantir une adaptation aux changements climatiques.

Selon Hammadi Gharbi, responsable, au bureau de l’Afrique du Nord à Tunis, presque le tiers de ce projet qui concerne les secteurs de l’eau, le littoral et les forêts, a été réalisé à travers l’élaboration d’une étude recensant les associations qui participent au projet (15 associations réparties sur les différentes régions du pays).

Déjà 10 représentants de ces associations ont bénéficié d’une formation de formateurs.

Le projet sera réalisé moyennant un financement accordé par l’Agence française de Développement (AFD) et l’Organisation Mondiale pour la Nature.