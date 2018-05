Conférence à Safi sur la question de la transition démocratique dans les constitutions maghrébines

lundi, 14 mai, 2018 à 16:02

Safi – Une conférence sur “la question de la transition démocratique dans les constitutions maghrébines et le choix régional” a été organisée récemment à la Faculté Polydisciplinaire de Safi, avec la participation d’universitaires, experts et chercheurs marocains, tunisiens, libyens et Mauritaniens.