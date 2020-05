Coronavirus: 4648 cas confirmés et 465 décès en Algérie (Comité)

mardi, 5 mai, 2020 à 9:42

Alger – Deux nouveaux décès de coronavirus ont été enregistrés lors des dernières 24 heures en Algérie, portant ainsi le nombre des décès à 465, a indiqué lundi à Alger le porte-parole du Comité scientifique de suivi de l’évolution de cette pandémie, Djamel Fourar.

S’exprimant lors du point de presse quotidien consacré à l’évolution de la situation épidémiologique du Covid-19, Fourar a noté que 174 cas confirmés au Covid-19 ont été enregistrés durant la même période dans le pays, portant le nombre des personnes infectées à 4.648.

Les nouveaux décès ont été enregistrés à Alger et Bordj Bou-Arreridj, a-t-il précisé, ajoutant que le nombre des cas confirmés sont répartis sur les 48 wilayas du pays.

Relevant que le nombre des cas guéris a augmenté à 1.998, dont 62 durant les dernières 24 heures, il a souligné que les personnes âgées entre 25 et 60 ans représentent 56% du total des cas confirmés au Covid-19, alors que 65,4% des cas de décès concernent les personnes âgées de 65 ans et plus.

Le responsable a de même révélé que le nombre de cas sous traitement s’élève à 7.710 et comprend 3.115 cas confirmés suivant l’analyse du laboratoire et 4.595 cas suspects diagnostiqués par radiologie et scanner, précisant que 17 patients sont toujours en soins intensifs.