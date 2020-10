Covid-19 : La Tunisie appelée à repenser son système agricole (BM)

dimanche, 18 octobre, 2020 à 12:45

Tunis – La Tunisie est appelée à tirer profit de la crise de Covid-19 en s’attelant à repenser son système agricole et agroalimentaire, selon la Banque Mondiale (BM).

“La crise actuelle du Covid-19 doit être l’occasion de repenser le système agricole et agroalimentaire tunisien, de le faire sortir de ses difficultés actuelles, de ses faiblesses structurelles et de le préparer pour l’avenir”, a précisé Olivier Durand, représentant de la BM lors d’un webinaire, organisé à Tunis sur le thème “L’agriculture et la sécurité alimentaire face à la crise Covid-19”.