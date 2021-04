Détérioration de l’état de santé de 23 détenus du hirak en leur 12e jour de grève de la faim (avocat)

dimanche, 18 avril, 2021 à 16:51

Alger – L’état de santé des 23 manifestants, arrêtés le 03 avril et qui ont entamé dimanche leur 12è jour de grève de la faim, “se détériore de plus en plus”, selon l’avocat, Me Dahmane Lasker.