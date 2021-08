Le Djibouti “regrette profondément” la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc

dimanche, 29 août, 2021 à 22:46

Rabat – La République de Djibouti a exprimé, dimanche, son “profond regret” suite à la décision de l’Algérie de rompre ses relations diplomatiques avec le Maroc, appelant à régler le différend par voie diplomatique.

Dans un communiqué, le ministère djiboutien des Affaires étrangères et de la coopération internationale indique que la “République de Djibouti fait part de son profond regret suite à la rupture des relations diplomatiques entre la République algérienne démocratique et populaire et le Royaume du Maroc, deux pays frères”.

Le Djibouti “appelle à faire prévaloir le dialogue et à régler le différend par les voies diplomatiques afin de garantir le retour des relations à la normale, renforcer la paix, la stabilité et la prospérité dans la région et servir l’action arabe commune”, ajoute la même source.

Le communiqué souligne que le Djibouti “réaffirme qu’il veille constamment sur tout ce qui est de nature à renforcer l’action arabe commune, à préserver l’unité des rangs et à combler le fossé entre les frères”.