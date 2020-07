Le G5-Sahel lance un appel à la communauté internationale pour davantage de soutien militaire à la lutte contre le terrorisme

mercredi, 1 juillet, 2020 à 13:37

Nouakchott – Les chefs d’Etat du G5-Sahel (Mauritanie, Mali, Tchad, Niger et Burkina Faso) ont appelé la communauté internationale à fournir plus de soutien militaire pour une lutte globale contre le terrorisme dans la région du Sahel.

Dans une Déclaration finale publiée à l’issue du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G5-Sahel et de la France, tenu mardi à Nouakchott et auquel ont pris part le Président français Emmanuel Macron, ainsi que des responsables européens, africains et internationaux, ces chefs d’Etat ont demandé un financement permanent pour la force commune du G5- Sahel et le placement de cette force dans l’article 7 de la Charte des Nations unies.