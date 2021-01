Un haut responsable US souligne depuis Alger que les négociations sur la question du Sahara doivent se faire dans le cadre du plan marocain d’autonomie

jeudi, 7 janvier, 2021 à 22:32

La Chambre de commerce, d’industrie et des services (CCIS) de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima et le Groupe Attijariwafa Bank ont signé, jeudi à Tanger, une convention de partenariat, visant à promouvoir l’esprit d’entrepreneuriat et à soutenir les très petites entreprises (TPE), les commerçants et les professionnels affiliés à la Chambre.