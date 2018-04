La Conférence de Tanger ou le rêve de l’union maghrébine

jeudi, 26 avril, 2018 à 14:16

Tanger – La Conférence de Tanger, dont le 60ème anniversaire sera célébré vendredi, a été une étape historique marquante où trois partis maghrébins représentant le Maroc, la Tunisie et l’Algérie et animés par les idéaux de l’unité et de l’intégration appelèrent à une union régionale.