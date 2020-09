L’Algérie a besoin d’un prix du baril de pétrole à 157,2 dollars pour équilibrer son budget de 2020 (FMI)

mardi, 29 septembre, 2020 à 11:39

Le Maroc, représenté par les laboratoires de recherche, de développement et d’innovation “SMARTiLab” et “LPRI” de l’Ecole Marocaine des Sciences de l’Ingénieur (EMSI), s’est vu adjuger deux médailles d’or et deux médailles d’argent au Salon d’innovation d’Istanbul ISIF’20.