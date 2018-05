L’Algérie est plus que jamais paralysée «Le Matin d’Algérie»

jeudi, 17 mai, 2018 à 22:52

Alger – L’Algérie est plus que jamais paralysée, en ce sens que le gouvernement ne se réunit plus et le président ne rencontre presque personne, alors que ses sorties sont soigneusement préparées, millimétrées et cadrées pour empêcher toute «mauvaise surprise», déplore «Le Matin d’Algérie» dans une tribune publiée mercredi.