Lancement en Tunisie d’une application pour repérer l’itinéraire des personnes Covid-19

mercredi, 20 mai, 2020 à 14:45

Tunis – La Tunisie a lancé, mardi dernier, une application pour repérer et identifier l’itinéraire des personnes atteintes de Covid-19.

Dans ce sens, un accord a été signé entre l’Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes et le développeur de solutions informatiques (ONME) et la start-up tunisienne “Wizaplace”, pour l’usage de l’application mobile “Ehmi” (Protège), qui permet de détecter l’itinéraire des sujets porteurs de Coronavirus.

L’application, qui est conforme à toutes les exigences spécifiées par l’Instance Tunisienne de Protection des Données Personnelles (INPDP), permet d’identifier l’itinéraire des patients atteints par le coronavirus, ainsi que les personnes avec lesquelles ils sont entrés en contact dans les espaces publics et dans les transports. Elle est compatible avec les systèmes d’exploitation, Android et IOS sur téléphone portable et tablette.

L’application “E7mi”a été développée gracieusement par la start-up tunisienne qui crée habituellement des outils de marketing digital pour des entreprises étrangères.

Si une personne qui utilise l’application est testée positive, l’Observatoire des maladies émergentes (ONME) préviendra les autres usagers ayant croisé le chemin de son téléphone, en se basant sur les informations transmises par le téléphone à un serveur.

L’application tunisienne a été validée par le ministère de la Santé après trois semaines de tests.

Une campagne de sensibilisation sera lancée pour inciter les Tunisiens à installer l’application et il pourrait ainsi devenir obligatoire de la télécharger avant de rentrer dans une grande surface.

Les données personnelles, archivées durant 14 jours sous le contrôle de l’Instance nationale de protection des données personnelles, ne pourront être consultées que par l’ONME pour les contacts des personnes testées positives au nouveau coronavirus.

Selon les autorités sanitaires tunisiennes, cette mesure intervient dans le cadre du déploiement de la stratégie nationale de confinement sanitaire ciblé.

Des applications similaires ont été adoptées dans certains pays asiatiques et européens et ont prouvé leur efficacité dans la limitation de la propagation du coronavirus.