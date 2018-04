Le Chef du gouvernement tunisien s’entretient à Bruxelles avec Federica Mogherini

mardi, 24 avril, 2018 à 11:25

Bruxelles – La Haute Représentante de l’Union européenne (UE) pour les affaires étrangères et la politique de sécurité Mme Federica Mogherini, a rencontré, mardi à Bruxelles, le Chef du gouvernement tunisien M. Youssef Chahed avec lequel elle a discuté des ”relations fortes” entre Bruxelles et Tunis et ”de la situation actuelle dans le pays”.