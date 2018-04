Le CoMun, un espace de réflexion autour des bonnes pratiques et des défis et contraintes de la gestion urbaine au Maghreb

mercredi, 25 avril, 2018 à 11:27

Rabat – Le Programme “Coopération Municipale au Maghreb” (CoMun) organise les 25 et 26 courant à Rabat, un Forum régional sous le thème “Les réseaux des villes en tant que catalyseurs du développement urbain”, une occasion pour l’ensemble des partenaires étatiques et territoriaux du Maroc, de la Tunisie et de l’Algérie, de présenter le bilan de leurs réalisations et de s’engager dans un espace de réflexion autour des bonnes pratiques tout comme des défis et contraintes de la gestion urbaine au Maghreb.