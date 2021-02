Les Algériens de nouveau dans la rue pour réclamer le départ du régime

vendredi, 26 février, 2021 à 16:34

La Délégation générale à l’administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a annoncé qu’il a été décidé d’organiser, de manière exceptionnelle, les visites familiales au profit des prisonniers dans tous les établissements pénitentiaires et pendant tous les jours, y compris samedi et dimanche, et ce du 1er mars au 12 avril prochains.