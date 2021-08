Les Émirats arabes unis regrettent la décision de rompre les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie

jeudi, 26 août, 2021 à 0:01

Abu Dhabi – L’État des Émirats arabes unis a exprimé, mercredi, son regret quant à la décision de rompre les relations diplomatiques entre le Maroc et l’Algérie.

Dans un communiqué, le ministre émirati des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Cheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, a affirmé que son pays tient constamment à la solidité des relations arabes positives, à leur unité et à leur développement pour servir les intérêts des peuples frères et renforcer leur prospérité.

L’État des Émirats arabes unis “a toujours œuvré pour approfondir et renforcer les relations arabes, et de ce point de vue, il déplore les développements en cours entre l’Algérie et le Maroc, et la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays”, a déclaré le ministre dans ce communiqué publié sur le site Web du ministère.

Les Émirats arabes unis “entretiennent de solides relations fraternelles avec les deux pays et cherchent à les développer conformément à l’approche de l’État soutenant tous les efforts conjoints qui servent les causes arabes”, a-t-il ajouté.

Mardi, les autorités algériennes ont annoncé unilatéralement la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc.