Les médecins résidents décident de poursuivre la grève

mercredi, 9 mai, 2018 à 20:17

Alger – Les médecins résidents algériens ont décidé, mercredi, de poursuivre leur mouvement de grève qui dure depuis plus de six mois, attribuant au gouvernement la responsabilité du blocage des négociations et l’enlisement de la situation dans le secteur de la Santé.