La Libye aspire à coopérer avec le Maroc en matière d’énergies renouvelables (ministre)

lundi, 28 juin, 2021 à 20:13

Rabat – Le ministre du Pétrole et du gaz au Gouvernement d’union nationale en Libye, Mohamed Mhamed Aoun, a fait part, lundi, du souhait de son pays de coopérer avec le Maroc en matière d’énergies renouvelables et sur un ensemble de domaines dans lesquelles le Royaume a réalisé beaucoup de progrès notamment sur le plan des énergies solaire et éolienne.