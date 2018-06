Libye : le Conseil de sécurité de l’ONU appelle à des élections “crédibles, pacifiques et ouvertes”

mercredi, 6 juin, 2018 à 15:38

New York (Nations-Unies) – Le Conseil de sécurité de l’ONU a appelé, mercredi, à ce que les élections législatives et présidentielle prévues le 10 décembre prochain en Libye soient “crédibles, pacifiques et ouvertes” afin de favoriser l’émergence d’un pays uni et stable.