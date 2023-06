L’OCI salue les résultats des réunions de Bouznika de la commission mixte libyenne “6+6”

jeudi, 8 juin, 2023 à 18:22

Djeddah – Le Secrétariat général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI) s’est félicité de l’annonce qui a couronné les réunions de la commission mixte “6+6” chargée par la Chambre des représentants et le Haut Conseil d’État libyens de l’élaboration des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires, qui ont eu lieu à Bouznika.

Dans un communiqué publié jeudi, le Secrétariat général de l’organisation a salué le rôle joué par le Royaume du Maroc dans l’aboutissement à ces compromis.

Il a exprimé l’espoir que cette étape ouvrirait la voie à la tenue d’élections présidentielle et législatives d’une manière qui réponde aux aspirations du peuple libyen à la sécurité, à la paix, à la stabilité et au développement, et à la préservation de la souveraineté, de l’indépendance et de l’intégrité territoriale de la Libye.

La commission mixte “6+6” a annoncé, dans la nuit de mardi à mercredi, que ses membres sont parvenus, au terme de deux semaines de réunions au Maroc, à un compromis au sujet des lois régissant les élections présidentielle et parlementaires.

La réunion de Bouznika s’inscrit dans le prolongement de la série de rencontres qu’abrite le Royaume, réunissant les différentes parties libyennes en vue d’approfondir le dialogue sur les voies et moyens à même de mener au règlement de la crise dans ce pays, suivant une approche qui fournit l’espace idoine pour le dialogue et la concertation constructive.