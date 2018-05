M. Bourita souligne à Tunis l’impératif de développer les mécanismes de coopération entre le Maroc et la Tunisie

mercredi, 30 mai, 2018 à 9:03

Tunis – Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, M. Nasser Bourita, a mis en exergue, mardi à Tunis, la nécessité de développer et d’activer les mécanismes de coopération entre le Maroc et la Tunisie, au regard de l’héritage historique et de la singularité des relations entre les deux pays frères.