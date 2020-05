Le Maroc, un modèle en matière de gestion de la crise de Covid-19

mercredi, 6 mai, 2020

Nouakchott – L’approche efficace, adoptée par le Maroc en matière de lutte contre le nouveau Coronavirus, a fait de lui un modèle à suivre dans le domaine de la gestion des répercussions de cette pandémie grave, a affirmé le journaliste mauritanien Ismail Rabbani.

Dans un article intitulé “Le modèle marocain pour affronter le Coronavirus fait l’objet d’admiration et de louanges internationales”, publié mercredi par le journal électronique mauritanien “Al Wiam”, M. Rabbani écrit que cette approche, mise en place conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a impressionné les milieux politiques, sanitaires et médiatiques.

Cette approche, globale et multidimensionnelle, élaborée sous la supervision directe du Souverain, a été devenue opérationnelle dès l’annonce du premier cas de contamination au coronavirus dans le pays, début mars, a-t-il rappelé.

Relevant que l’approche marocaine comprend plusieurs volets sanitaire, administratif, économique, social et sécuritaire, il a indiqué que les autorités ont pris des mesures proactives avec la fermeture des frontières maritimes et aériennes, des établissements d’enseignement, des mosquées, des restaurants et des cafés, comme elles ont interdit les déplacements entre les villes et instauré un état d’urgence sanitaire, ainsi que le confinement total dans tout le pays.

“Et parce que le secteur de la santé est le fer de lance de la lutte contre l’émergence du covid-19, le Maroc a renforcé son système national de santé, que ce soit au niveau de la détection, la surveillance et la vigilance ou au niveau de l’augmentation de la capacité d’accueil des hôpitaux”, a fait constater M. Ismail Rabbani.

Il a, à ce propos, souligné que les services de santé du Royaume s’étaient attelés à mettre à disposition tous les soins nécessaires et les équipements de réanimation adéquats pour recevoir les patients dans les meilleures conditions possibles, outre l’acquisition d’équipements modernes et de pointe pour détecter le virus en peu de temps.

De surcroît, les services de sécurité et les autorités administratives locales ont été mobilisés pour garantir le respect de l’application des mesures de confinement total dans toutes les régions du Royaume.

S’agissant de la lutte contre les conséquences graves et multiformes de cette pandémie sur les plans économique et social, une batterie d’initiatives ayant eu un impact positif sur l’économie du Royaume et la vie des gens, ont été prises, a-t-il fait observer.

Et d’expliquer qu’à la faveur du large élan de solidarité enclenché par les diverses contributions au Fonds spécial pour la gestion du coronavirus, lancé par le Souverain, un montant de 32 milliards de dirhams a été levé, soit 3 milliards d’euros.

Le journaliste mauritanien a, de même, souligné que, dans cet effort de lutte contre la pandémie, le secteur textile produisait des masques médicaux de qualité respectant les normes internationales, avec une production quotidienne dépassant les 7 millions d’unités.

En outre, des gels hydro-alcooliques ont été produits avec de quantités suffisantes qui couvrent les besoins internes du Maroc, qui a pu en un peu de temps être à la pointe de la production et de l’exportation de ce matériel médical.

Il a aussi rappelé que dès le début de la propagation du virus dans son premier bastion, en Chine, SM le Roi Mohammed VI avait donné ses Hautes instructions pour le rapatriement des étudiants marocains bloqués dans la ville chinoise de Wuhan, soulignant que le front interne mobilisé dans la lutte contre la propagation du covid-19, n’a pas empêché le pays à accorder toute l’attention requise à ses citoyens à l’étranger.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a, dans ce sens, mobilisé les missions diplomatiques du Royaume (ambassades et consulats) pour assister et prendre en charge financièrement et moralement les citoyens marocains bloqués, en attendant leur rapatriement, fait-il remarquer.

Le journaliste mauritanien soutient que cette approche reflète l’intérêt particulier qu’accorde Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la sécurité de Son pays et à la santé de Ses citoyens, à la lumière d’une pandémie qui a dérouté le monde entier et remis en cause de nombreux systèmes de santé de pointe.