Maroc/Mauritanie: volonté partagée de renforcer la coopération dans l’artisanat et l’ESS

jeudi, 10 octobre, 2024 à 12:20

Rabat – Le renforcement de la coopération dans l’artisanat et l’économie sociale et Solidaire a été au centre d’un entretien, mercredi à Rabat, entre la ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatim-Zahra Ammor, et le ministre mauritanien de la Formation Professionnelle, de l’Artisanat et des Métiers, Mohamed Maalainine Ould Eyih.

Cette rencontre a été l’occasion d’un échange fructueux autour des enjeux communs dans le secteur de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, indique le communiqué du ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, notant que les deux parties ont exprimé leur volonté de renforcer la coopération bilatérale.

Cette collaboration renforcée se concentrera sur plusieurs axes prioritaires, à savoir des programmes de formation, des modes de gestion des établissements de formation et des infrastructures d’artisanat, la réglementation et la structuration des secteurs et la formation des formateurs.

Ainsi, les discussions ont porté sur plusieurs aspects clés, notamment l’organisation structurelle du secteur, le rôle des chambres d’artisanat, les programmes de formation professionnelle et les stratégies de promotion sectorielle, ajoute la même source.

Le dialogue s’est également étendu au domaine de l’économie sociale et solidaire, avec un accent particulier sur la création et le développement des coopératives.

Dans le cadre de cette visite, la délégation mauritanienne a eu l’opportunité de découvrir concrètement l’expérience marocaine. Dans ce sens, une visite guidée a été organisée dans des centres de formation et de qualification en artisanat à Salé, ainsi que dans des coopératives artisanales de la ville, offrant ainsi un aperçu pratique des initiatives marocaines dans ces domaines.