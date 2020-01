Négociations sur la Libye à Moscou: Aucun résultat définitif n’a été atteint

mardi, 14 janvier, 2020 à 10:53

Les opérations de sécurité menées par les services de la préfecture de police d’Oujda dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue et des psychotropes ont permis l’interpellation, lundi soir et mardi matin, de onze individus en flagrant délit de possession d’ecstasy et de comprimés psychotropes.