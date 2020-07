Nouakchott : La France évaluera en 2021 son intervention militaire dans la région du Sahel

mercredi, 1 juillet, 2020 à 9:43

Nouakchott – Le Président français, Emmanuel Macron, a annoncé, mardi soir à Nouakchott, que son pays évaluera l’année prochaine son intervention militaire au Sahel.

M. Macron a déclaré lors d’une conférence de presse conjointe avec son homologue mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, à l’issue des travaux du Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du G5-Sahel et de la France, que son pays “évaluera son intervention militaire en 2021 sur la base de deux critères, à savoir la demande des Etats et l’efficacité de l’intervention”.